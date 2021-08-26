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«Очень красивая!»: Рудова поманила пышной грудью, накинув на плечи просторную рубашку

Снимком актриса поделилась в Instagram.

«Очень красивая!»: Рудова поманила пышной грудью, накинув на плечи просторную рубашку
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Недавно Наталья Рудова отметила свой 38-й день рождения, после чего отправилась в тур по Европе. Компанию в путешествии ей составила подруга Анастасия Решетова. По возращению в Москву, Наталья принялась активно худеть. Накануне она рассказала подписчикам, что уже сбросила два килограмма, но такой результат эффектную блондинку пока не устраивает. Поэтому она продолжает сидеть на диете. В своем Instagran Рудова поделилась очередным снимком, на котором позировала в просторной рубашке, блеснув пышным бюстом.

«Классная! Очень красивая! Огонь! Фото – бомба», — писали пользователи Сети.

Напомним, личную жизнь звезда сериала «Татьянин день» скрывает от публики. Периодически ее подозревают в романах и даже приписывают беременности, но позже Наталья все опровергает.

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