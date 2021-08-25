Сочные округлости: Рудова в изумрудном бикини показала, как выглядит без фильтров

Недавно Наталья Рудова отдыхала в Европе, пополняя свой Instagram свежими фотографиями в бикини. Рассматривая их, фанаты отметили, что грудь блондинки стала значительно больше. Актриса же объяснила это прибавкой нескольких килограммов в весе. По возращению в Москву Рудова села на диету, результатами которой поделилась в своем микроблоге.

Наталья позировала в изумрудном бикини, подписав кадры «минус два килограмма». Блондинка похвасталась кубиками пресса и соблазнительными формами.

Напомним, широкую популярность Рудова получила благодаря сериалу «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х. До дебюта в кино, блондинка из Иваново работала в магазине спортивных товаров.

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