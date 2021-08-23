«В мокрых трусах и ватрушкой к народу»: Рудова в тугих стрингах-невидимках плюхнулась в бассейн

Наталья Рудова не перестает удивлять поклонников сексапильностью своей фигуры. Казалось бы, фанаты звездной блондинки должны были привыкнуть к ее пикантным фотосессиями. Однако каждый новый снимок в бикини вызывает у подписчиков, и большей частью мужской аудитории, восторженные возгласы. У женской — скорее, завистливые вздохи. Надо ли говорить, что актриса из сериала «Универ. Новая общага» может похвастаться идеальным телом. «Какой орешек! Это все приседания?», «З — зависть!», «Ну так просто нельзя», «Все холостяки зависают на этом фото», — шутливо пишут поклонники.

В кадре Наталья позировал в трусиках-невидимках, блеснув своим «сдобным пирожком». При этом нашлись и те, кто раскритиковал красавицу-блондинку за откровенные фото в мокрых стрингах. Рудова сексапильно плюхнулась в бассейн, оросив шикарный «поплавок» брызгами воды.

«В мокрых трусах и ватрушкой к народу», «Ай, стринги намокли!», «Еще одна полуголая», «Белье чистое закончилось?», «Это очень сексапильно», «Все мужики прильнули к экрану», «Ой-ой! Вот это орешек», «Сочная мамасита», «Поплавок не тянет? Как вы там еще плаваете??», «Грузик-то какой отъела», — пишут фолловеры.

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