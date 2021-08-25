«Осрамилась? Лисьи носики торчком»: Рудова обольстительно открыла крепкие груди в лифе-невидимке

Наталья Рудова в свои 38 лет становиться мамой не спешит. При этом актриса из сериала «Универ. Новая общага» разыгрывала поклонников, публикуя в Instagram снимки, на которых она позировала с заметно «округлившимся» животиком. Фанаты гадали: то ли звезда плотно поела, то ли скрывает интересное положение. Однако все домыслы оказались ложными. Уходить в декрет или рожать малыша Рудова пока не готова. А «изменения в фигуре» можно объяснить не самым «звездным» ракурсом.

На пляже Наталья позирует в сексапильных купальниках, демонстрируя точеную талию, стройные ножки, гром-бедра и пышную «наливную» грудь. В лифчике-невидимке актриса «случайно» блеснула «лисьими носиками». Своей сногсшибательной фигурой красавица-блондинка привлекла внимание поклонников. Устоять перед светской львицей невозможно. Выглядит она просто восхитительно.

«Какой сочный поплавок», «А так можно было?», «Сзади могут люди ходить, а тут такой вид! Округлый орешек показала и даже не стесняется», «Осрамилась? Лисьи носики торчком», «Ой как в песне, наши рыльца пяточком, да и хвостики торчком! Смех», «Экстаз», «Кто-то на ватрушки налегал! Фигурка сдобная», — пишут фолловеры.

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