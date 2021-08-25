Орбакайте в молочном мини-платье с акцентом на талии появилась на «Новой волне» с мужем

Кристина Орбакайте не скрывает, что ей нравится выступать. Она называет себя поющей актрисой. В этом году артистка уже несколько раз приезжала в Москву. Она даже оставила дочку Клавдию в гостях у Аллы Пугачевой, а сама отдохнула с мужем Михаилом Земцовым в Греции. Несколько недель певица наслаждалась отдыхом на курорте. А теперь она вернулась к гастролям.

За последние дни Кристина выступила в Евпатории и Анапе. А 25 августа певица приехала в Сочи, где ее также ждали тысячи поклонников. Она не могла пропустить песенный конкурс «Новая волна», который уже около 20 лет организовывает Игорь Крутой. На красной дорожке артистка появилась в компании мужа. Она облачилась в молочное мини-платье с открытым плечом и акцентом на талии. Образ дополнили туфли-лодочки в тон. Она также сделала высокий хвост.

Для публики Орбакайте приготовила номер на трек «Я Кристина Орбакайте». На репетиции она появилась в сапогах и боди с юбкой. Артистка подчеркнула стройные ноги. Ее была рада видеть жена Крутого Ольга. Она поприветствовала певицу. Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Аллы Пугачевой. К слову, в этом году она отпраздновала 50-летие в компании друзей и родных.

«Какая красивая!», «Такая нежная», «Любимая пара», «Какие гармоничные», «Стройняшка наша», «Кристина, такой классный образ», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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