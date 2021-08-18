Акцент на щиколотки: Орбакайте в черных джинсах скинни и футболке оверсайз предстала на публике

Кристина Орбакайте обычно живет на две страны. У нее есть дом и квартира в США. Но в этом году артистка предпочитает проводить время в России. Именно в Москве она отметила свой юбилей, собрав родных и друзей на празднике. А вот летом певица отправилась отдыхать в Грецию после съемок новой части фильма «Любовь-морковь». Несколько недель она провела на курорте.

На днях Орбакайте вернулась в столицу. Она уделила время дочке Клавдии, которая гостила у бабушки Аллы Пугачевой в замке. А 18 августа артистка приступила к репетициям перед гастролями. В соцсети она поделилась кадрами, на которых предстала в черных джинсах скинни и футболке оверсайз с принтом. Кроссовки дополнили ее повседневный образ. Кристина сделала акцент на щиколотках. Она также выпрямила волосы «утюжком».

Певица прошлась по залу, где репетировали танцоры и музыканты. Она взяла в руки микрофон. К слову, даже на отдыхе артистка порой пела и танцевала.

Поклонники отметили, что Орбакайте в 50 лет выглядит очень стройной. Многие адресовали ей комплименты. «Какая же ты красивая и светлая, Кристиночка», «Кажется, что стали еще стройнее», «Какая тростиночка», «Кристина, вы прекрасно выглядите», «Отдохнувшая», «Стильная и модная», «Вы снова зажигаете наши сердца», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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