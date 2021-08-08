Звездные посиделки: Кристина Орбакайте устроила танцы под собственный хит в компании друзей

Греция в этом сезоне очень популярна среди звезд. Здесь уже успели отметиться Валентин и Марина Юдашкины, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. А также Ольга Бузова, которая осуществила свою мечту – посетила остров Санторини. Увидев синие крыши местных строений, она не выдержала и расплакалась от переполнивших ее душу чувств. Но в основном артистка предпочла отдыхать на Миконосе.

Теперь на Миконосе остановилась Кристина Орбакайте со своим мужем бизнесменом Михаилом Земцовым. Паре также компанию составили приятели. А вот дочь Клавдию Земцову они решили оставить у бабушки Аллы Пугачевой. Накануне девочка позабавилась со своими племянниками Лизой Галкиной в модном худи и Гарри Галкиным, которые изображали взлом сейфа.

Как Кристина Орбакайте проводит время с друзьями в Греции, артистка показала в личном блоге на видео. Оказалось, вполне весело. Приятели включили новый хит старшей дочки Примадонны «Пьяная вишня» и устроили под него танцы. Сидящая за столиком Кристина, тоже не удержалась и стала танцевать под ритмичную мелодию и собственный голос.

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