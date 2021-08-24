Искупали в любви: Орбакайте в мини-платье с бахромой и на шпильках появилась на публике

Кристина Орбакайте давно живет на две страны. Она ездит в США, так как там у нее есть квартира и дом. Более того, в Нью-Йорке ходит в школу ее дочка Клавдия. Однако в этом году артистка приехала в Москву весной. Она отметила не только свой юбилей в компании родных и друзей, но и побывала на семейных праздниках. А вот летом артистка смогла отдохнуть с семьей в Греции.

больше по теме Модельной походкой: Орбакайте предстала с повзрослевшим сыном Дени и дочкой Клавдией Певица проводит время с внуками Аллы Пугачевой после отпуска.

На днях Кристина делилась кадрами с детьми. Она провела время с дочкой и своим сыном Дени. Теперь артистка гастролирует, поэтому постоянно находится в разъездах. 23 августа она дала концерт в Евпатории. Дочка Аллы Пугачевой подготовила несколько номеров. Она вышла на сцену в черном мини-платье с бахромой на юбке и ботильоных на шпильке. Певица исполнила свой хит «Пьяна вишня».

Потом Орбакайте уже предстала в мерцающем мини-платье с длинным кейпом. Артистка подчеркнула стройные ноги. Поклонники отметили, что она очень похожа на свою маму.

После выступления певица с букетами цветов торопилась сесть в автомобиль, но поклонники буквально ее окружили. Они выкрикивали ей слова любви и восхищения. Кристина уже была в футболке и двойной черно-белой юбке.

«Спасибо вам! Любви, счастья и главное — здоровья!» — сказала звезда.

Поклонники одарили певицу комплиментами. Многие отметили, что 50-летняя Орбакайте выглядит очень молодо. «Это было феерично», «Никто лучше не зажигает», «Какая красивая», «Словно Аллы, ножки в точности, как у нее», «Женщина видение», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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