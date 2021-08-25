Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Уместно ли носить красную помаду в офис: мнение визажиста
Видео

Из одежды только одеяло: Екатерина Климова прикрыла прелести, показав, как выглядит спросонья

Актриса Екатерина Климова подразнила чувственным кадром.

Из одежды только одеяло: Екатерина Климова прикрыла прелести, показав, как выглядит спросонья
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Звезда театра и кино Екатерина Климова, безусловно, является одной из самых красивых и чувственных женщин современности. Чтобы будоражить воображение поклонников, ей даже не нужно обнажаться.

Екатерина Климова выглядит маняще и притягательно в любом наряде, она это доказала, на днях представ в образе селянки в простоватом платье и калошах.

Теперь же Екатерина Климова доказывает, что она прекрасна и в момент пробуждения, когда на лице еще сохраняются остатки сна, а волосы на голове всклокочены.

На снимке, которым Екатерина Климова поделилась в сторис микроблога, она, судя по всему, как раз и предстала, только что проснувшись. Звезда укуталась в одеяло, открывая поклонникам простор для воображения. Щеку она подперла рукой. Этот жест способен обезобразить лица многих дамочек, но только не Екатерины Климовой.

Екатерина Климова показала себя после сна
Екатерина Климова показала себя после сна. Фото: instagram.com/klimovagram/

Напомним, 43-летняя Екатерина Климова – мама четверых детей. Ее старшей дочери Лизе Хорошиловой уже 21 год, младшей – Белле Месхи только будет шесть. Сыновья Климовой Матвею и Корнею соответственно 15 и 13 лет. Екатерине Климовой прекрасно удается роль заботливой мамы. Она старается максимум своего свободного времени посвящать детям, с ними у нее полное взаимопонимание.

Смотрите также

Тэги

google новостиБез макияжаЕкатерина Климовачестное фото