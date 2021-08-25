Из одежды только одеяло: Екатерина Климова прикрыла прелести, показав, как выглядит спросонья

Звезда театра и кино Екатерина Климова, безусловно, является одной из самых красивых и чувственных женщин современности. Чтобы будоражить воображение поклонников, ей даже не нужно обнажаться.

больше по теме В песочных оттенках: Екатерина Климова предстала в нюдовом платье кроше в своей гримерке в театре Актриса Екатерина Климова покрасовалась перед камерой.

Екатерина Климова выглядит маняще и притягательно в любом наряде, она это доказала, на днях представ в образе селянки в простоватом платье и калошах.

Теперь же Екатерина Климова доказывает, что она прекрасна и в момент пробуждения, когда на лице еще сохраняются остатки сна, а волосы на голове всклокочены.

На снимке, которым Екатерина Климова поделилась в сторис микроблога, она, судя по всему, как раз и предстала, только что проснувшись. Звезда укуталась в одеяло, открывая поклонникам простор для воображения. Щеку она подперла рукой. Этот жест способен обезобразить лица многих дамочек, но только не Екатерины Климовой.

Напомним, 43-летняя Екатерина Климова – мама четверых детей. Ее старшей дочери Лизе Хорошиловой уже 21 год, младшей – Белле Месхи только будет шесть. Сыновья Климовой Матвею и Корнею соответственно 15 и 13 лет. Екатерине Климовой прекрасно удается роль заботливой мамы. Она старается максимум своего свободного времени посвящать детям, с ними у нее полное взаимопонимание.

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