«Вся в мать свою, ни стыда, ни совести»: Климова «захейтила» фото старшей дочери в бикини

Старшая дочка звезды театра и кино Екатерины Климовой, 19-летняя студентка МГУ Елизавета Хорошилова в эти дни отдыхает в Хорватии со своим бойфрендом.

Накануне девушка опубликовала в микроблоге фото, на котором запечатлена в бикини на постели. Обнаженное тело Лиза Хорошилова прикрыла букетом красных роз, которые ей, вероятно, подарил избранник. На следующем снимке девушка показала стройные ножки.

Самым активным комментатором этих фотографий стала мама Лизы Хорошиловой, актриса Екатерина Климова. В ироничной манере она устроила настоящий «троллинг» любителей писать едкие замечания под снимками публичных людей.

Екатерина Климова оставила несколько комментариев.

«Фу, какие худые ноги», «Вся в мать свою, ни стыда, ни совести», «Цветы, наверное, маме после спектакля подарили, а все типа думают, парень подарил тебе, да!» — написала Екатерина Климова.

Елизавета Хорошилова уловила иронию матери.

«Главный хейтер пришел. Беру лишь лучшее от лучших», — парировала наследница Екатерины Климовой.

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