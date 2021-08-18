Скульптурирование лица для начинающих
Видео
Как приготовить вкусный картофель фри
Видео

«Вся в мать свою, ни стыда, ни совести»: Климова «захейтила» фото старшей дочери в бикини

Актриса Екатерина Климова изящно потроллила злобных комментаторов.

«Вся в мать свою, ни стыда, ни совести»: Климова «захейтила» фото старшей дочери в бикини
Лиза Хорошилова с мамой Екатериной Климовой, сестрой и братьями. Фото: instagram.com/klimovagram/

Старшая дочка звезды театра и кино Екатерины Климовой, 19-летняя студентка МГУ Елизавета Хорошилова в эти дни отдыхает в Хорватии со своим бойфрендом.

Накануне девушка опубликовала в микроблоге фото, на котором запечатлена в бикини на постели. Обнаженное тело Лиза Хорошилова прикрыла букетом красных роз, которые ей, вероятно, подарил избранник. На следующем снимке девушка показала стройные ножки.

Самым активным комментатором этих фотографий стала мама Лизы Хорошиловой, актриса Екатерина Климова. В ироничной манере она устроила настоящий «троллинг» любителей писать едкие замечания под снимками публичных людей.

Екатерина Климова оставила несколько комментариев.

«Фу, какие худые ноги», «Вся в мать свою, ни стыда, ни совести», «Цветы, наверное, маме после спектакля подарили, а все типа думают, парень подарил тебе, да!» — написала Екатерина Климова.

Елизавета Хорошилова уловила иронию матери.

«Главный хейтер пришел. Беру лишь лучшее от лучших», — парировала наследница Екатерины Климовой.

Смотрите также

Тэги

дети звездЕкатерина КлимоваЕлизавета ХорошиловаЛиза Хорошиловаотдых звездХорватия