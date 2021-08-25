«Все красиво, что вы делаете»: дочь Успенской в бирюзовой чалме восхитила поклонников вокалом

Единственная дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в последнее время активно общается с подписчиками своей странички в Instagram. Если раньше она показывала только свои картины, то сейчас довольно активно демонстрирует себя и вокальные данные, которые явно унаследовала от мамы, Любови Успенской.

На этот раз Татьяна Плаксина поделилась в микроблоге видео, запечатлев, как исполняет довольно сложную композицию в стиле «соул». Оделась она подобающе случаю.

Татьяна Плаксина облачилась в платье с цветочным принтом, а на голову повязала чалму бирюзового оттенка. В качестве украшений дочь Любови Успенской использовала объемные серьги. Стоит отметить, что Татьяна Плаксина как-то признавалась, что обожает такой стиль в одежде. И носит чалму только потому, что та ей идет, а вовсе не пытаясь скрыть какие-то недостатки.

Поклонники Татьяны Плаксиной с восторгом отреагировали на ее импровизацию за фортепиано, найдя ее исполнение очень талантливым.

«Во мне будет все гореть» с утра пою», «Вы очень талантливы и ни на кого не похожи! Давно так не наслаждались! Спасибо», «Ай да браво! Бальзам для души», «Все красиво, что вы делаете!» — высказываются в Сети.

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