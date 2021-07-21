Яркий макияж, голубой жакет и чалма в тон: дочь Любови Успенской показала, как выглядит сейчас

Единственная наследница известной исполнительницы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина с недавнего момента начала чаще публиковать свои селфи в микроблоге. Дочь звезды размещает их в сторис, так что у аудитории Татьяны Плаксиной есть всего лишь сутки, чтобы полюбоваться и сделать комплименты.

На этот раз дочь Любови Успенской показала довольно яркий и смелый образ. На фото в сторис микроблога Татьяна Плаксина предстала с акцентным макияжем, со стрелками на глазах, которые сделали их еще более выразительными.

Наследница вокалистки сочетала голубой жакет с чалмой такого же оттенка. Образ дочь Успенской дополнила массивными сережками белого цвета.

Со снимка Татьяна Плаксина смотрит довольно кокетливо, словно спрашивая у подписчиков, а видят ли они, как она хороша.

Напомним, довольно продолжительное время Любовь Успенская была в ссоре со своей дочкой. Но в первый день 2021 года Татьяна Плаксина позвонила маме из США в Москву. После этого разговора все обиды между звездой и ее наследницей были забыты.

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