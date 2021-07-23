От новой «Я»: дочь Успенской написала лирику и автопортрет после преображения

На днях 67-летняя Любовь Успенская вывела в свет обновленную дочку, 31-летнюю Татьяну Плаксину, после операций и эстетических коррекций. Девушка заметно преобразилась – похорошела, расцвела. В своем микроблоге Татьяна тоже решила начать по-новому общаться с аудиторией.

Писать картины и стихотворения Плаксина, как оказалось, не перестала. И в новой публикации, коих за последние месяцы были единицы, сейчас девушка показала свой автопортрет. На рисунке, исполненном в розово-голубых тонах, она изображена рядом с китом.

«Пусть неловко по-детски моргаем глазами и неловко по-детски владеем кистями. Пусть сравнит океан наши силы с китами и подарит попутный поток! И не даст потерять ориентир меж волнами и детей сбережет наших вровень с годами и пришлет кислорода глоток!», — написала девушка.

Многие из подписчиков обрадовались появлению Татьяны в соцсети, стали радоваться за нее и ее маму, а также отметили, что творчество девушки приобрело другую направленность.

«Емкий стишок, но со смыслом», «Молодец. Стали позитивные рисунки», «Какой прекрасный портрет, так похожа! Стихи как всегда глубокие», «Ну наконец-то позитив, и стих со смыслом. А как похожа на рисунке!», — написали некоторые.

Напомним, что два года назад единственная дочка Любови Успенской разбилась на Коста-Рике на велосипеде. Она потеряла семь зубов, сломала челюсть, перенесла сразу же шесть операций. В этом году она помирилась с матерью и до настоящего момента они вместе работали над восстановлением внешнего и внутреннего облика Плаксиной.

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