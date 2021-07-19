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Синяя чалма и платок оттенка пыльной розы: дочь Любови Успенской примерила модные головные уборы

Татьяна Плаксина поделилась редкими селфи, покрасовавшись перед камерой.

Синяя чалма и платок оттенка пыльной розы: дочь Любови Успенской примерила модные головные уборы
Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Дочь известной певицы Любови Успенской, 32-летняя Татьяна Плаксина, крайне редко публикует в Instagram свои фотографии. Девушка не любит демонстрировать свою внешность. Ее микроблог — это больше рассказ о творчестве и публикация скринов картин, которые пишет Татьяна. А вот красоваться на камеру не входит в привычку наследницы Любови Успенской.

Но на этот раз Татьяна Плаксина порадовала поклонников, продемонстрировав в сторис сразу два модных и ярких образа.

На одном из снимков Татьяна Плаксина предстала в платке цвета припыленной розы, а на другом — появилась в чалме цвета ночного неба.

Дочь Любови Успенской показала, как выглядит
Дочь Любови Успенской показала, как выглядит. Фото: instagram.com/pacha_tati/

Девушка мастерски повязала и платок и чалму, демонстрируя, что ей идут оба головных убора.

Напомним, у Любови Успенской и ее наследницы Татьяны Плаксиной некоторое время назад были очень сложные отношения. Женщины устраивали публичные разборки, предъявляли друг другу претензии и сыпали обвинениями.

Дочь Любови Успенской примерила чалму
Дочь Любови Успенской примерила чалму. Фото: instagram.com/pacha_tati/

Но в первый день этого года звездная мама и ее дочь помирились. И сейчас в их отношениях тишь да гладь. Любовь Успенская неустанно говорит о любви к своей единственной наследнице и поддерживает ее.

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