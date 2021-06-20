«Я переезжаю к Наталье»: Кадони расслабился в гостях у Варвиной

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони в это воскресенье побывал в гостях у бывшей участницы реалити-шоу Натальи Варвиной. Об этом он рассказал в сторис Instagram, давая понять, что после обильного обеда ему не хочется шевелить ни рукой, ни ногой.

«На природе у Натуськи. Обожрался просто невероятно», — честно признался поклонникам Влад Кадони.

По видео очевидно, что он буквально разомлел от забот и вкусной еды гостеприимной хозяйки Наташи Варвиной. Экс-участница «Дома-2», кстати, известна еще и как отменная хозяйка. Кулинария – хобби Наташи Варвиной, которая не раз признавалась, что обожает проводить время на кухне, готовя разнообразные блюда.

Влад Кадони собрался было выходит из-за стола. Но Наталья Варвина его остановила.

«Погоди, еще десерт – мороженое. Куда ты?» — сказала она ему. «В общем, я переезжаю в Наталье», — резюмировал Влад Кадони.

Та в ответ расхохоталась.

Стоит напомнить, что Варвина уже несколько лет счастлива в браке с бывшим генеральным продюсером «Дома-2» Алексеем Михайловским.

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