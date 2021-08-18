«Миланочка уже такая взрослая»: мама Влада Кадони предстала с подросшей дочкой

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» и мама ведущего «Дома-2» Влада Кадони Елена Голунова периодически делится со своей аудиторией в Instagram семейными снимками. На них она неизменно предстает с мужем и дочкой Миланой на руках. Лица девочки экстрасенс пока не показывает – Милана все время развернута к камере спиной, а мама еще к тому же прикрывает рукой ее голову.

Но тем не менее, по этим кадрам можно судить, как быстро растет и меняется маленькая девочка.

На этот раз Елена Голунова вышла на прогулку с дочкой, облачив малышку в пышную красную юбку и белую блузочку.

«Жаркий день, отличное настроение у всей семьи! Счастья всем, здоровья и всего самого наилучшего», — подписала кадр с дочкой мама Влада Кадони.

Поклонники поблагодарили Елену Голунову за пожелание и удивились тому, как подросла ее дочка.

«Всегда с улыбкой», «Как же приятно на вас смотреть», «Какие вы классные», «Миланочка уже такая взрослая», «Здоровья вам и вашему ангелочку», — высказываются в Сети.

Напомним, о том, что у телеведущего Влада Кадони родилась сестренка, стало известно в октябре прошлого года. Дочка Милана — четвертый ребенок Елены Голуновой, у которой, помимо Влада, есть еще два сына: Дмитрию в этом году будет 24 года, Льву — 11. Владу Кадони в конце августа исполнится 35.

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