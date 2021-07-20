«Ворвались в новое путешествие»: Наталья Варвина вместе с мужем колесят по Америке

Экс-участница «Дома-2» Наталья Варвина в восторге от поездки по США.

Бывшая участница «Дома-2» Наталья Варвина вместе с мужем, экс-генеральным продюсером шоу Алексеем Михайловским, решили провести остаток лета на другом континенте.

У пары до конца августа действует американская виза, так что Наталья Варвина и Алексей Михайловский уже вовсю путешествуют по США. Деталями поездки экс-участница реалити-шоу делится в микроблоге.

Судя по всему, блондинка вдохновлена путешествием на машине по дорогам Америки. За один день Варвина и Михайловский проехали четыре штата, сменяя друг друга за рулем.

«С самого утра мы буквально ворвались в новое путешествие, — поделилась Наталья Варвина. — За 8 часов стрелка нашего маршрута пронзила сразу четыре штата! Мы проехали веселую Калифорнию, пустынную Неваду, каньоны Аризоны и уже под вечер въехали в Юту, чтобы через 36 км, сделав петлю, снова въехать в Аризону, в небольшой городок Спрингдейл, конечную точку нашего сегодняшнего маршрута».

Стоит отметить, что в Америке Наталья Варвина не впервые. Они с мужем обожают эту страну и уже не раз успели здесь побывать.

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