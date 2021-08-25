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«Алла Борисовна вообще не думает о Соседове»: Пригожин отреагировал на слова музыкального критика о Примадонне

Сергей Соседов ранее говорил, что Алла Пугачева несчастная и больная.

«Алла Борисовна вообще не думает о Соседове»: Пригожин отреагировал на слова музыкального критика о Примадонне
Алла Пугачева. Фото: Global look press

Иосиф Пригожин вступился за Аллу Пугачеву, на которую периодически нападает музыкальный критик Сергей Соседов. Ранее он заявил, что ему жалко певицу, которая, якобы, выглядит на домашних видео несчастной, больной и растерянной.

В интервью ФАН Иосиф Пригожин заявил, что Сергей Соседов ведет себя «по-скотски», говоря такие вещи.

«Все, что сегодня делает Сергей Соседов в отношении женщины, матери и жены — это скотство. По-хорошему, нужно его засудить, но делать ему рекламу, наверное, смысла нет никакого. Это возмутительные поступки с его стороны — обсуждать глыбу, легенду, человека, который никого не трогает», — сказал муж певицы Валерии.

Сергей Соседов. Фото: Global look press

Он искренне убежден, что Соседову стоит быть благодарным Пугачевой, ведь благодаря ей он написал множество критических статей.  А он вместо этого нападает на знаменитость.

«Я думаю, Алла Борисовна вообще не думает о Сергее Соседове. Наверное, она не знает о его существовании. Ей абсолютно плевать на все, что он говорит о ней. Она успешная мама, выдающаяся артистка», — заметил Пригожин.

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Global look press

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