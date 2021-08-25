«Алла Борисовна вообще не думает о Соседове»: Пригожин отреагировал на слова музыкального критика о Примадонне

Сергей Соседов ранее говорил, что Алла Пугачева несчастная и больная.

Иосиф Пригожин вступился за Аллу Пугачеву, на которую периодически нападает музыкальный критик Сергей Соседов. Ранее он заявил, что ему жалко певицу, которая, якобы, выглядит на домашних видео несчастной, больной и растерянной.

В интервью ФАН Иосиф Пригожин заявил, что Сергей Соседов ведет себя «по-скотски», говоря такие вещи.

«Все, что сегодня делает Сергей Соседов в отношении женщины, матери и жены — это скотство. По-хорошему, нужно его засудить, но делать ему рекламу, наверное, смысла нет никакого. Это возмутительные поступки с его стороны — обсуждать глыбу, легенду, человека, который никого не трогает», — сказал муж певицы Валерии.

Он искренне убежден, что Соседову стоит быть благодарным Пугачевой, ведь благодаря ей он написал множество критических статей. А он вместо этого нападает на знаменитость.

«Я думаю, Алла Борисовна вообще не думает о Сергее Соседове. Наверное, она не знает о его существовании. Ей абсолютно плевать на все, что он говорит о ней. Она успешная мама, выдающаяся артистка», — заметил Пригожин.

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