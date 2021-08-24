Ватрушки, гречка и сладости — все, как у всех: Галкин блеснул самым простым завтраком двойняшек на кухне у мамы Аллы

Семилетние двойняшки Гарри и Лиза с детства привыкли к самой простой еде. На завтрак и ужин они любят есть гречку. Иногда Алла Пугачева отваривает для малышей сосиски. Дочка Примадонна просто обожает хачапури с сыром. В еде двойняшки не притязательны. Как, впрочем, и сама Алла Борисовна. В личном микроблоге шоумен Максим Галкин блеснул самым обычным завтраком детей. Лиза и Гарри с аппетитом жевали гречку. Кроме того, ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале показал, какие еще продукты есть на столе, заглянув на кухню к Алле.

Тут и корзинка с фруктами — бананы, нектарины, сливы и яблоки. Отдельно — вазочка с печеньем и конфетами. Есть также свежая выпечка — ватрушки и булочки в сахаре. Как говорится, все, как у всех. Без каких либо деликатесов и умопомрачительных закусок из дорогих ресторанов. Дети на сладости не обращали никакого внимания. Они ели гречку запаренную на воде, наблюдая за комедийной пантомимой Максима. Шоумен решил устроить мини-цирковое представление, использовав ложку как катапульту, а орешек — как ядро заряда.

«Издеваетесь над папой!» — пожурила двойняшек Примадонна. «Вот тебе и орех!» — со смехом сказал Гарри. «Я чуть не подавилась!» — в истеричном хохоте призналась Алла, которая снимала на видео всю эту пантомиму.

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