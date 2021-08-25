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«С днем рождения»: Алла Пугачева поздравила единственного сына Софии Ротару

Руслану Евдокименко исполнился 51 год.

«С днем рождения»: Алла Пугачева поздравила единственного сына Софии Ротару
София Ротару. Фото: Global Look Press

Единственный сын Софии Ротару – Руслан Евдокименко отметил свой день рождения. 24 августа ему исполнился 51 год. В своем Instagram артистка поделилась снимком с сыном, написав поздравления.

«С днем рождения, дорогой Руслан. С днем рождения, любовь и гордость моя. Будь здоров и счастлив, береги себя!», — написала Ротару.

София Ротару с сыном Русланом
София Ротару с сыном Русланом. Скриншот: instagram.com/sofiarotaru.official

Фанаты певицы присоединились к поздравлениям. Свое внимание уделила и Примадонна.

«С днем рождения, Руслан», — написала Пугачева.

Публикация Аллы Борисовны собрала более 200 лайков, а Руслан лично поблагодарил ее.

Напомним, что недавно и сама София Михайловна отметила свой день рождения. Артистке исполнилось 74 года. Личный праздник она встретила в Италии в окружении семьи, а после появилась на «Новой волне» в Сочи.

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