«Я вижу больную женщину, несчастную, растерянную»: Сергей Соседов высказался о домашних видео Аллы Пугачевой

Невероятно популярная некогда певица Алла Пугачева, даже уйдя со сцены, продолжает вызывать живой интерес поклонников к своей персоне. Миллионы пользователей Instagram с нетерпением ждут новых фото и видео о нынешней жизни Примадонны, которые чаще всего публикует на своей страничке ее молодой муж Максим Галкин.

И если поклонники всегда с большим восторгом реагируют на демонстрацию того, как звезда выглядит и ведет себя в обычной жизни, то музыкальный критик Сергей Соседов считает, что близкие поступают довольно жестоко, показывая публике такую Аллу Пугачеву.

«А мне Аллу жалко! Я не смотрю соцсети Галкина, не смотрю Пугачеву в халате и тапочках, я не хочу это видеть, мне это глубоко неинтересно. Но если это видео востребовано, значит, это кому-то нужно», — высказался Сергей Соседов.

Музыкальный критик, который не смотрит домашние видео с участием Аллы Пугачевой, при этом позволяет сделать себе вывод о том, что Примадонна не выглядит на них счастливой.

«А я не вижу ее счастливой! А мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву — я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную… Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается», — прокомментировал имеющий на все свою точку зрения Сергей Соседов для издания WomanHit.ru.

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