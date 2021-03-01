Редкий кадр: Константин Меладзе показал повзрослевшую дочку Лию от первого брака

Константин Меладзе уже больше пяти лет счастлив в браке с Верой Брежневой. Первое время пара скрывала свой роман от общественности. Они тайно сыграли свадьбу в Италии в 2015 году. Примечательно, что у певицы есть дочки от прошлых отношений — Сара и Соня. Старшая живет в США, но каждый год видится с мамой, а младшая живет с родительницей, но порой уезжает учиться за границу.

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У Меладзе тоже есть дети. Он прожил 19 лет с участницей конкурса красоты «Мисс Украина» Яной Сумм. Она подарила композитору троих наследников — Алису, Лию и Валерия. Музыкант обычно редко говорит о личной жизни и предпочитает делиться семейными фото только по особым случаям. 1 марта Константин впервые за долгое время показал свою дочку Лию, поздравив ее с днем рождения.

В кадре композитор позировал с юной длинноволосой девушкой. Ей исполнилось 17 лет.

«С днем рождения, Лия!» — лаконично написал Меладзе.

Поклонники отметили, что она повзрослела и стала настоящей красавицей. Многие отметили, что девушка унаследовала глаза отца. «Какая красивая», «Какая же она у вас чудесная», «Какие же они милые» , «Очаровательная», «Какая красивая! Очень похожа на папу», «Ваша дочка? Сдержанный папа», «Оу, еще год и я ее заберу себе в жены!», «Завораживающая внешность», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Брежнева не раз признавалась, что планирует подарить мужу еще минимум двоих детей.

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