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Когда фото с чужой странички: Наташа Королева забыла втянуть живот, позируя в облегающих велосипедках

В секси-наряде певица запечатлелась в время отдыха в Турции.

Когда фото с чужой странички: Наташа Королева забыла втянуть живот, позируя в облегающих велосипедках
Наташа Королева. Фото: Global look press

Привстать на цыпочки, повернуться полубоком, сняться в ракурсе сверху, — настоящие инстаблогерши знают, зачем все это делать. Выполнив эти три правила, ты всегда будешь выглядеть на фото и видео стройнее. Ну и главное – не забыть втянуть живот, иначе все старания пойдут насмарку. Пюс ко всему – из миллиона кадров нужно подобрать тот самый, идеальный.

Естественно, что большинство людей подходит крайне тщательно к выбору фото, ориентируясь именно на свое изображение. Пример тому – ранее опубликованный снимок Алексея Глызина с Ларисой Долиной, когда его поклонники увидели моложавым и подтянутым, а спутницу арстиста, мягко говоря, неидеальной.

Наташа Королева на отдыхе в Бодруме с друзьями.
Наташа Королева на отдыхе в Бодруме с друзьями. Фото: instagram.com/idadostman/

Адвокат и подруга многих звезд российской эстрады Ида Достман тоже повторила ошибку Глызина. В личном блоге она обнародовала фото из Бодрума, где встретила Наташу Королеву. Судя по этим снимкам, артистка явно забыла про расслабленный живот.

Наташа Королева на отдыхе в Бодруме с друзьями.
Наташа Королева на отдыхе в Бодруме с друзьями. Фото: instagram.com/idadostman/

А вот на видео в ее аккаунте, талия Наташи Королевой стремительно приблизилась к идеалу. И это притом, что кадры были сделаны в одно время в одних и тех же розовых секси-велосипедках.

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