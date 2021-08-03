Когда фото с чужой странички: Наташа Королева забыла втянуть живот, позируя в облегающих велосипедках

В секси-наряде певица запечатлелась в время отдыха в Турции.

Привстать на цыпочки, повернуться полубоком, сняться в ракурсе сверху, — настоящие инстаблогерши знают, зачем все это делать. Выполнив эти три правила, ты всегда будешь выглядеть на фото и видео стройнее. Ну и главное – не забыть втянуть живот, иначе все старания пойдут насмарку. Пюс ко всему – из миллиона кадров нужно подобрать тот самый, идеальный.

Естественно, что большинство людей подходит крайне тщательно к выбору фото, ориентируясь именно на свое изображение. Пример тому – ранее опубликованный снимок Алексея Глызина с Ларисой Долиной, когда его поклонники увидели моложавым и подтянутым, а спутницу арстиста, мягко говоря, неидеальной.

Адвокат и подруга многих звезд российской эстрады Ида Достман тоже повторила ошибку Глызина. В личном блоге она обнародовала фото из Бодрума, где встретила Наташу Королеву. Судя по этим снимкам, артистка явно забыла про расслабленный живот.

А вот на видео в ее аккаунте, талия Наташи Королевой стремительно приблизилась к идеалу. И это притом, что кадры были сделаны в одно время в одних и тех же розовых секси-велосипедках.

Смотрите также