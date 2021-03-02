«Фигура потрясающая»: жена Диброва не постеснялась показать крупные бедра на фото в купальнике

Полина Диброва, 31-летняя жена 61-летнего Дмитрия Диброва, не на шутку разозлилась на своих фолловеров.

Отдыхая на Мальдивах, она поделилась несколькими пляжными фото в бикини. Кто-то отреагировал на них позитивно, радуясь за девушку и ее семью и любуясь ее фигурой, а кто-то в срочном порядке стал искать недостатки в ее внешности и образе жизни, критикуя за только им видимые «лишние килограммы» и беззаботное существование в статусе домохозяйки.

«Давно не наблюдала такого в собственном Instagram, блокирую в секунду. Комменты вроде «жирная», «безработная», «любящая деньги» удаляю. Конструктивные предложения и критику принимаю с удовольствием», — написала она.

Девушка при этом не постеснялась выложить в Сеть очередной горячий снимок в купальнике со звериным принтом, показав свои сочные бедра крупным планом.

«Какое красивое фото, очень классный у вас купальник», «Завидуют 100 процентов, не обращайте внимания», «Девочки, завидуем молча, красотка», «Чем ты прекрасней и успешней, тем больше будет завистников! Не обращай внимания! Тех, кто восхищается тобой, больше!», «Полина, не обращай внимания! Такие «идеальные» всегда найдутся, ты же знаешь. Очень красивая! Хорошего отдыха!!!», «Красотка, фигура потрясающая», «Полина, Вы очень красивая», — поддержали Диброву фолловеры.

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