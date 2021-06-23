Седовласый Дибров предстал в свете с молодой женой и детьми, облаченными в пляжные образы

61-летний Дмитрий Дибров отметился на премьере мультфильма «Рок Дог 2», сообщает КП. Компанию ведущему составили: 31-летнея жена Полина и сыновья Илья 6 лет, 7-летний Федор и 11-летний Саша.

Мэтр отечественного телевидения давно не появлялся в свете, поэтому изменения в его внешности бросались публике в глаза – он хоть и поседел еще больше, но выглядел моложаво, подтянуто и бодро.

Избранница Дмитрия выбрала для своего вечернего выхода черную рубашку в тон наряду мужа, а также голубую юбку из денима длины мини. А вот детей знаменитые родители решили облачить в пляжном стиле – мальчики были в удобных трикотажных шортах и сандалиях. Младший и средний ребенок выдерживали family look благодаря желтым тонам, комплект старшего сочетался с тонами одежды его родителей.

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