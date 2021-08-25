«Ей должно быть стыдно»: беременную Нюшу пристыдили за слишком откровенные кадры в бикини

Многие фолловеры написали в личном блоге звезды, что с таким животом уже стоит воздержаться от подобных фотографий.

31-летняя Нюша в настоящий момент отдыхает с мужем Игорем Сивовым в Республике Алтай. Однако ее до сих пор не отпускает недавняя поездка на Кипр, где она отметила свой день рождения. И в Instagram звезда то и дело публикует кадры с острова.

На сей раз певица решила подразнить своих поклонников неожиданным секси-сюжетом. Будучи на курорте, Нюша уже успела опубликовать несколько фотографий в купальниках, но в основном это были закрытые костюмы. «На сладкое», как оказалось, у артистки был припасен особенно эротичный снимок в мини-бикини.

Стоит отметить, что часть фолловеров оценила раскрепощенность своей любимы, однако многие сочли, что такие фото не стоит показывать беременным женщинам.

«Куда мир катится? Ей уже должно быть стыдно выставлять такие фото», «Не понимаю, зачем такие фото выставлять?», «Для чего они с животами фотографируются? В чем красота?», «Зачем?», «Как-то некрасиво. Раньше как могли закрывали живот, прятали беременность, а сейчас…», «Разочаровываешь», — написали люди в комментариях.

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