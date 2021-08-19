Модница и красавица: Нюша на Кипре отвлекла внимание от животика принтом «тай-дай» на своем купальнике

Певица отдыхает с мужем, дочкой и пасынками в пятизвездочном отеле у моря.

Певица Нюша улетела на Кипр с мужем Игорем Сивовым, дочкой Симбой и сыновьями супруга от первого брака. Артистка выбрала отель класса люкс с акцентом на детский отдых – удобным пологим пляжем, мини-клубом. В гостинице есть три открытых бассейна, собственный сад, спа-центр, тренажерный зал и множество других прелестей элит-уровня.

Не забывает Нюша и про себя. Захватив с собой несколько моделей купальников, подходящих для беременных, звезда наслаждается морем и солнцем. На последнем снимке в ее микроблоге артистка предстает в монокини с актуальным принтом «тай-дай», на который советовала обратить внимание Эвелина Хромченко, называя его в числе самых горячих трендов сезона.

С помощью размытого рисунка Нюша умело отвлекла внимание от своего уже внушительного животика. Многие фолловеры в очередной раз восхитились очаровательной внешностью артистки, которая, несмотря на свое положение, ничуть не потеряла в красоте.

«Беременность вам к лицу!», «Какая хорошенькая!», «Само очарование», «Шикарна», «Красавица наша», — можно увидеть в комментариях блога артистки.

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