У младшей волосы стали виться сильнее: Виторган показал, как отдыхает с дочками в Юрмале

Недавно 81-летний Эммануил Виторган впервые побывал в Греции с маленькими дочками Этель и Кларой, а также женой Ириной Млодик. До этого знаменитая семья довольствовалась ближайшими морями. Заграничный отдых родственники оценили по достоинству. Красота природы, теплое море и сервис, — все порадовало.
Тем не менее, практически сразу по приезде домой, Виторган с супругой и наследницами уехал в Юрмалу, поселившись в большом доме, недалеко от моря. Оказалось, что Ирина Млодик и Эммануил Виторган испытывают особую привязанность к этому месту.
Прежде всего они отметились на побережье Балтики. «Море, воздух, сосны! Как хорошо!» — написал актер в личном блоге.
Вечерами же знаменитости проводят игры со своими дочками, а иногда Эммануил Гедеонович устраивает импровизированные концерты для близких. Этель при этом с удовольствием танцует под папино пение.
За лето обе малышки заметно подросли, а у младшей дочки звезды Кларочки волосы стали виться еще сильнее. Похоже, что она станет такой же кучерявой, как и ее сестра.