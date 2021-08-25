У младшей волосы стали виться сильнее: Виторган показал, как отдыхает с дочками в Юрмале

Народный артист обожает Прибалтику и часто бывает здесь с близкими.

Недавно 81-летний Эммануил Виторган впервые побывал в Греции с маленькими дочками Этель и Кларой, а также женой Ириной Млодик. До этого знаменитая семья довольствовалась ближайшими морями. Заграничный отдых родственники оценили по достоинству. Красота природы, теплое море и сервис, — все порадовало.

больше по теме Милый пупсик: Горбань засветила лицо новорожденного сына во время прогулки по зоопарку Актриса не собирается расставаться с привычным образом жизни.

Тем не менее, практически сразу по приезде домой, Виторган с супругой и наследницами уехал в Юрмалу, поселившись в большом доме, недалеко от моря. Оказалось, что Ирина Млодик и Эммануил Виторган испытывают особую привязанность к этому месту.

Прежде всего они отметились на побережье Балтики. «Море, воздух, сосны! Как хорошо!» — написал актер в личном блоге.

Вечерами же знаменитости проводят игры со своими дочками, а иногда Эммануил Гедеонович устраивает импровизированные концерты для близких. Этель при этом с удовольствием танцует под папино пение.

За лето обе малышки заметно подросли, а у младшей дочки звезды Кларочки волосы стали виться еще сильнее. Похоже, что она станет такой же кучерявой, как и ее сестра.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17570982/track/89816370">«До сих пор очень сильно люблю его»: Ивлеева и Элджей развелись</a> на Яндекс.Музыке

Смотрите также