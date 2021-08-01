Жена Эммануила Виторгана рассказала, почему старшую дочь они назвали именно Кларой

81-летний Эммануил Виторган – не только богатый на детей папа, но и дедушка, а также прадедушка. У народного артиста есть взрослые дочь Ксения и сын Максим, маленькие дочурки Этель и Клара, пять внуков и два правнука.

Младшие дочки от третьей жены Ирины Млодик Этель и Клара у звезды кино появились уже в солидном возрасте – в 79 лет. Однако Эммануил Виторган с упоением принялся за их воспитание. А его избранница просто души не чает в девочках, ведь у нее они единственные наследницы.

В настоящий момент звездная семья уже несколько дней отдыхает в Греции, для них это первый выезд в дальнее зарубежье на море. С курорта Ирина Млодик активно делится фотографиями в личном блоге, где заметно их нескрываемое счастье.

На одном из таких отпускных фото жена Эммануила Виторгана запечатлела его с младшей дочкой Кларой и объяснила, почему они ей дали столь необычное для нашего времени имя.

«Отец и дочь… Кларочка так тянется к папе, не зря мы ее назвали в честь бабушки, мамы Эммануила!» — написала Ирина.

Отметим, что родительницу народного артиста, домохозяйку, действительно всю жизнь знали с именем Клара Захаровна, но ее настоящее имя – Хая Залмановна. В те времена еврейские непривычные для звучания имена было принято адаптировать под знакомые русские.

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