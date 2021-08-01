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Жена Эммануила Виторгана рассказала, почему старшую дочь они назвали именно Кларой

Ирина Млодик трепетно следит за развитием своих наследниц.

Жена Эммануила Виторгана рассказала, почему старшую дочь они назвали именно Кларой
Эммануил Виторган с супругой. Фото: Global look press

81-летний Эммануил Виторган – не только богатый на детей папа, но и дедушка, а также прадедушка. У народного артиста есть взрослые дочь Ксения и сын Максим, маленькие дочурки Этель и Клара, пять внуков и два правнука.

Младшие дочки от третьей жены Ирины Млодик Этель и Клара у звезды кино появились уже в солидном возрасте – в 79 лет. Однако Эммануил Виторган с упоением принялся за их воспитание. А его избранница просто души не чает в девочках, ведь у нее они единственные наследницы.

В настоящий момент звездная семья уже несколько дней отдыхает в Греции, для них это первый выезд в дальнее зарубежье на море. С курорта Ирина Млодик активно делится фотографиями в личном блоге, где заметно их нескрываемое счастье.

На одном из таких отпускных фото жена Эммануила Виторгана запечатлела его с младшей дочкой Кларой и объяснила, почему они ей дали столь необычное для нашего времени имя.

«Отец и дочь… Кларочка так тянется к папе, не зря мы ее назвали в честь бабушки, мамы Эммануила!» — написала Ирина.

Отметим, что родительницу народного артиста, домохозяйку, действительно всю жизнь знали с именем Клара Захаровна, но ее настоящее имя – Хая Залмановна. В те времена еврейские непривычные для звучания имена было принято адаптировать под знакомые русские.

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