Отпуск в Греции: Юдашкина предстала на яхте в кипенно-белой рубахе, накинутой поверх мокрого купальника

Вместе с мужем Валентином Юдашкиным Марина отдыхает на острове Корфу.

Греция в этом сезоне стала местом паломничества российских звезд. Здесь решили провести свой отпуск Андрей Малахов, Наталья Подольская, Владимир Пресняков и чета Юдашкиных.

Российский кутюрье Валентин Юдашкин и его жена Марина много времени проводят в море, катаясь на белоснежной яхте, покоренные синевой воды.

В личном блоге избранница модельера показала свой лук для морских прогулок. Она выбрала длинную кипенно-белую рубаху свободного кроя, которую просто накинула поверх еще мокрого после купания купальника.

Отметим, что кипенно-белый цвет – не только благоприятен в жаркую погоду, поскольку не притягивает солнечных лучей, но и и актуален в этом сезоне. О тренде на него ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

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