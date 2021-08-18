«Ой, дружба и любовь»: Эммануил Виторган показал, как подросшие дочки проводят время вместе

Народный артист с семьей отдыхает в Латвии. Он поделился трогательными кадрами с наследницами.

Эммануил Виторган состоял в браке несколько раз. У него есть сын Максим от актрисы Аллы Балтер, а также дочка Ксения от Тамары Румянцевой. Уже длительное время артист счастлив в законных отношениях с Ириной Млодик. Она поддерживает его во всем, даже в творчестве. Однако пара многих удивила, когда завела детей уже в зрелом возрасте. Теперь у Виторгана подрастает трехлетняя Этель и Клара, которой скоро исполнится два года.

Примечательно, что младшую наследницу для супругов выносила суррогатная мать. Эммануил не перестает говорить, что дети является главным счастьем в жизни. И хоть ему уже 81 год, актер легко управляется с подрастающими наследницами. Этим летом он привез семью в Юрмалу. На днях он отметил день рождения сестры Авиталь. Тогда Виторган нарядил девочек в платья.

Теперь артист выложил видео, снятое в домашней обстановке. Сначала Этель в лосинах и футболке обняла сестру. Примечательно, что девочка ходила с пакетом в руках, будто находится в бутике. Потом Клара стала всех обнимать по очереди, что умилило Млодик.

«Ой, дружба и любовь», — сказала она. «Теперь папе любовь», — добавила Ирина.

Малышка обняла папины ноги, так как Эммануил сидел в кресле.

«Теперь Элечке», — продолжила комментировать жена актера. «Ой, не могу!» — восхитилась она.

Не только поклонники, но и друзья оценили трогательный ролик. «Какая милота! Сладкие, ласковые красавицы», — заявила Елена Воробей. «Малышка Клара очень нежный ребенок. Этель другая, но так мило обняла сестренку», «Какие девочки прекрасные…. Каждый раз смотрю и улыбаюсь», «Кларочка, всех обнимает», — прокомментировали пост подписчики.

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