Милый пупсик: Горбань засветила лицо новорожденного сына во время прогулки по зоопарку

34-летняя актриса Маша Горбань стала второй раз мамой 5 августа. Мальчика Нилана звезда сериала «Кухня» родила в одной из клиник Майами, куда прилетела заранее с мужем кинооператором Кириллом Зоткиным. В ожидании чуда артистка неплохо провела время, загорая на пляжах и нежась в теплом море.

После родов Мария Горбань тоже не стала расставаться с привычным образом жизни. Она брала малыша с собой в супермаркеты, тату-салоны и на активные прогулки на роликах и скейтах, которые так любит с мужем.

В зоопарк Горбань тоже решила сводить малыша не в тот момент, когда он сможет подать морковку кролику, а через 20 дней после его появления на свет. Впрочем, оказалось, что посмотреть на животных она решила не просто так, а чтобы осуществить свое давнее заветное желание – увидеть вблизи жирафа.

«Космические животные. Еще одна мечта в копилку», — написала Маша в личном блоге.

На обнародованном в Сети видео актриса специально или случайно засветила лицо своего сына Нилана. Как и всякий малыш, он оказался милейшим созданием, настоящим пупсиком.

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