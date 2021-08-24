Не успела родить, а уже красивая: Горбань показала первые фото новорожденного сына Нилана

5 августа актриса Маша Горбань родила второго ребенка. 34-летняя звезда стала дважды мамой в американской клинике, после чего поклонники завалили ее вопросами о том, как рожается за океаном. Спустя три недели артистка поделилась в Instagram фотографиями из палаты и поделилась своими впечатлениями.

Как оказалось, Мария и ее муж не особо напрягались, организовывая роды в Майами, — они переложили эту функцию на местного специалиста, которая взяла на себя заботы по перелету, визам, проживанию, страховке, поиску клиники и педиатров, транспорта и так далее.

«У нас даже не было ни малейшего сомнения, что все будет легко и замечательно», — похвасталась Горбань.

Заплатив организатору родов, актриса сняла с себя все стрессовые вопросы и смогла спокойно предаться мыслям о материнстве. На фотографиях, опубликованных звездой, она запечатлена сразу после родов, со счастливым лицом — ни следа перенесенного стресса.

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Напомним, у артистки родился сын, его назвали Ниланом. Рядом с Марией запечатлен ее муж Кирилл Зоткин. У актрисы также есть дочь Стефания от предыдущего брака, которой скоро исполнится 7 лет.

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