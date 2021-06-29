Беременная Мария Горбань готовится к родам в США

Мария Горбань — известная актриса. Привлекательная блондинка снималась в сериале «Кухня». Ей также не раз доводилось играть экранную жену Дмитрия Нагиева. Однако в настоящей жизни девушка уже нашла свое счастье. Она воспитывает дочку Стефанию от первого брака. А не так давно актриса вышла замуж за нового избранника Кирилла Зоткина. А вскоре пара объявила, что ждет пополнения в семье.

Последние несколько месяцев Мария с радостью делилась снимками, демонстрируя округлившийся живот. Она посещала красные дорожки и отдыхала с семьей на природе. Девушка находится уже на последних сроках беременности. На днях она приехала в США с мужем и дочкой. Именно там актриса собирается родить второго ребенка. Горбань остановилась на побережье в Майами. Она поделилась красочными кадрами с побережья.

А накануне девушка повидалась с врачом, который будет принимать у нее роды. Она призналась, что ее муж хочет заняться серфингом, но к важному дню он вернется и будет рядом с ней.

«Спасибо всем, кто беспокоился. Полет прошел прекрасно. Я всю дорогу лежала, ела, смотрела фильмы. В общем, все замечательно. Скоро пойдем на знакомство с нашим доктором, я уже жду не дождусь. С визами проблемы, да, но их делают. Не сдавайтесь», — рассказала звезда «Кухни».

Горбань также призналась, что рядом с их арендованной квартирой живут друзья. Она очень хотела быть рядом с ними, так как пара держит агентство, которое помогает готовиться к родам.

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