«Любовь рождает любовь!»: Горбань родила второго ребенка и рассекретила его имя

В пятницу, 6 августа, стало известно, что актриса Маша Горбань родила второго ребенка. В Майами у 34-летней звезды «Кухни» появился мальчик. Об этом в социальной сети сообщила сама актриса. Ко всему прочему, знаменитость рассекретила и имя новорожденного младенца. Вместе с мужем Кириллом Зоткиным новоиспеченная мамочка проявила фантазию.

Если старшую дочь актрисы зовут Стефания, то братика девочки назвали красивым именем Нилан. О рождении крохи Мария рассказала в соцсети только спустя сутки. Сыночек пары появился на свет 5 августа. И мама, и ее малыш чувствуют себя превосходно. Роды прошли легко, актриса некоторое время проведет в клинике.

«Любовь рождает любовь! Привет, Нилан!! 05.08.2021» — отметила Мария.

Напомним, в начале 2021 года актриса вышла замуж за фотографа Кирилла Зоткина, а в апреле сообщила о своей беременности. Рожать девушка уехала в Америку и там позволила себе нежную фотосессию на последних сроках беременности.

Добавим, что для Марии это уже второй ребенок. В предыдущем браке с осветителем Олегом Филатовым она родила дочь Стефанию. Девочке скоро исполнится семь лет.

Teleprogramma.pro поздравляет актрису с прибавлением в семействе! Здоровья мамочке и ребенку!

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