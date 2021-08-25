«Жаль, если окажется правдой»: фанаты обеспокоены судьбой Артемьевой после слухов об уходе со сцены

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась информация о судьбе актрисы Людмила Артемьевой. Ранее в соцсетях прошли слухи будто бы звезда картины решила навсегда покинуть сцену и уйти из профессии.

«В СМИ появилась информация, что после долгих раздумий Людмилой Викторовной Артемьевой было принято решение покинуть всю медиа и театральную деятельность. Очень жаль, если это окажется правдой! Такая прекрасная актриса». Фанаты

Между тем уже 4 и 5 сентября на канале «Россия» состоится премьера сериала «Миленький ты мой», где как раз одну из главных ролей сыграла Людмила Артемьева. То есть информация об уходе актрисы из профессии мягко говоря не соответствует действительности.

Напомним, что Людмила Артемьева не снималась в Грузии, где шла работа над «Сватами-7». В то же время в сериале, который выйдет на экраны в конце осени, она все-таки появится. Дело в том, что актриса снималась в седьмых «Сватах» в 2017 году, когда работа над картиной только начиналась.

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