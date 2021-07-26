«Людмила Артемьева выбыла из проекта»: режиссер «Сватов» рассказал о судьбе актрисы в сериале

Как подтвердил Андрей Яковлев, звезды не было на съемках в Грузии.

Режиссер сериала «Сваты» Андрей Яковлев в Instagram опубликовал кадр, на котором можно увидеть всех звезд картины, собравшихся вместе. Снимок был сделан в Грузии, где недавно завершилась работа над седьмыми «Сватами». При этом он сообщил важную новость любителям ленты.

«Людмила Артемьева выбыла из проекта. В Грузии не была по сценарию. Появится в самом седьмом сезоне. Осенью этого года должна быть премьера долгожданной первой серии седьмого сезона. Точная дата будет сообщена». Андрей Яковлев

В комментариях под своим постом Андрей Яковлев пояснил ситуация вокруг Людмилы Артемьевой.

«Она указана в актерском составе. Была на съемках в Белоруссии. На съемках в Грузии не присутствовала», — заметил режиссер.

Напомним, что седьмую часть «Сватов» начинали снимать в начале 2020 года в Белоруссии. Затем из-за пандемии работа над проектом не раз переносилась. Наконец, нынешним летом актеры собрались в Тбилиси, где закончили все съемки.

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