Редкие кадры: Людмила Артемьева позировала вместе со своей красавицей-дочкой

В Instagram на фанатской страничке звезд сериала «Сваты» появились редкие кадры, на которых актриса Людмила Артемьева позирует вместе со своей дочкой Екатериной. Надо отметить, что наследница звезды выросла невероятной красоткой.

«Людмила Артемьева на фотосессии», — гласит подпись под видеозаписью.

Напомним, что свою единственную дочь Людмила Артемьева родила от актера Сергея Парфенова. Вместе они были на протяжении пятнадцати лет. Причиной расставания стал тот факт, что муж Артемьевой злоупотреблял алкоголем. Дочь Екатерина окончила литературный институт имени Горького. Она трудится переводчиком немецкого языка.

Добавим, что в 2012 году Людмила Артемьева была беременна во второй раз. Правда, выносить ребенка она не смогла. После этого актриса долгое время пребывала в затяжной депрессии.

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