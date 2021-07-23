Снималась еще в 2017 году: Людмила Артемьева появится в седьмой части сериала «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева появится в седьмой части сериала «Сваты», несмотря на то, что ее не было на съемках в Грузии, где несколько дней назад была закончена работа над сериалом.
Как рассказал один их источников на съемочной площадке, в некоторых сериях нового сезона она присутствует. Актриса снималась еще в 2017 году, когда только начиналась работа над седьмыми «Сватами».
«Затем выбыла из проекта. Но зрители не заметят ее отсутствия по сюжету».
Напомним, что ранее сериал покинул другой звездный герой — Анатолий Василев. Он по сюжету сыграл как раз мужа Людмилы Артемьевой. Как отметил все тот же источник на съемочной площадке, в какой-то момент актеру просто надоели «Сваты». Приходилось выезжать на съемки каждое лето, что его не устраивало. Чтобы спасти ситуацию, режиссером картины было принято решение – герой Анатолия Васильева Юрий Ковалев просто умер по сюжету, сообщает «Собеседник».