Снималась еще в 2017 году: Людмила Артемьева появится в седьмой части сериала «Сваты»

Многие поклонники ранее были обеспокоены, почему их любимая актриса так и не появилась на съемках в Грузии.

Актриса Людмила Артемьева появится в седьмой части сериала «Сваты», несмотря на то, что ее не было на съемках в Грузии, где несколько дней назад была закончена работа над сериалом.

Как рассказал один их источников на съемочной площадке, в некоторых сериях нового сезона она присутствует. Актриса снималась еще в 2017 году, когда только начиналась работа над седьмыми «Сватами».

«Затем выбыла из проекта. Но зрители не заметят ее отсутствия по сюжету». Источник из съемочной группы

Напомним, что ранее сериал покинул другой звездный герой — Анатолий Василев. Он по сюжету сыграл как раз мужа Людмилы Артемьевой. Как отметил все тот же источник на съемочной площадке, в какой-то момент актеру просто надоели «Сваты». Приходилось выезжать на съемки каждое лето, что его не устраивало. Чтобы спасти ситуацию, режиссером картины было принято решение – герой Анатолия Васильева Юрий Ковалев просто умер по сюжету, сообщает «Собеседник».

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