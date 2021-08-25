«Я доверилась тренерам»: Медведева объяснила, почему проиграла Загитовой на Олимпиаде в Корее

Фигуристка Евгения Медведева в шоу Лауры Джугелии объяснила, почему проиграла Алине Загитовой на Олимпиаде в корейском Пхенчхане.
«Она выиграла набором сложности в короткой программе. То есть оценками за короткую программу она превзошла мои за короткую программу. Технически у нее программа сильнее. Я тогда была травмирована. Это раз. Тренировалась намного меньше.
Во-вторых, в начале олимпийского сезона у меня была более сильная в техническом плане программа, чем та, которую я исполняла на Олимпиаде. Был другой костюм, другая музыка, другая сложность. Наставницы решили, что мне надо исполнять набор, который попроще. Я доверилась тренерам».
Как отметила Евгения Медведева, она просила оставить программу сильнее.
«Там и травма была. Так сложилось. После короткой программы я поняла, что происходит. Произвольную программу я уже спокойно катала. Это был самый благостный и медитативный набор программы. Это было просто потрясающе», — заметила Евгения Медведева.
Напомним, что после Олимпиады в Корее Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Через два года она вернулась к своей прежней наставнице.