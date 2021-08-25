«Я доверилась тренерам»: Медведева объяснила, почему проиграла Загитовой на Олимпиаде в Корее

«Она выиграла набором сложности в короткой программе. То есть оценками за короткую программу она превзошла мои за короткую программу. Технически у нее программа сильнее. Я тогда была травмирована. Это раз. Тренировалась намного меньше.

Во-вторых, в начале олимпийского сезона у меня была более сильная в техническом плане программа, чем та, которую я исполняла на Олимпиаде. Был другой костюм, другая музыка, другая сложность. Наставницы решили, что мне надо исполнять набор, который попроще. Я доверилась тренерам».