«Зареклись говорить о прошлом»: Медведева рассказала о своих нынешних отношениях с Тутберидзе

Как отметила серебряный призер олимпийских игр, в свое время они обе «накуролесили».

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева в разговоре с Лаурой Джугелией рассказала о своих сегодняшних отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

Как отметила Медведева, в свое время они обе сильно накуролесили. С себя ответственности за то поведение чемпионка снимать не будет. По словам Медведевой, она, конечно, далеко не божий одуванчик и совершала в своей жизни ошибки.

«Но сейчас общаемся нормально, поддерживаем связь. Я занимаюсь на том же катке. Мы стараемся назад не смотреть, зареклись говорить о прошлом. Потому что зачем? Прошлое — это прошлое». Евгения Медведева

Напомним, что после Олимпиады в Корее Евгения Медведева покинула группу Этери Тутберидзе. Фигуристка уехала в Канаду к местному наставнику Брайану Орсеру. Через два года она поняла, что это было ошибкой и вернулась к Тутберидзе. Наставница простила Медведеву, которая все еще надеется реанимировать свою спортивную карьеру.

Смотрите также: