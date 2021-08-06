«Поживем – увидим»: Медведева назвала сроки, когда примет решение относительно своей карьеры

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева заявила, что в конце нынешнего года определится со своей дальнейшей спортивной карьерой.

«Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый сезон дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, поэтому этот мы решили пропустить. Планы касательно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживем — увидим». Евгения Медведева

Как отметила Евгения Медведева, за последние годы ее жизнь кардинально поменялась. Она выросла во многих отношениях. Сегодня ей очень нравится порой просто побыть одной. От этого она становится только гармоничнее и счастливее, сообщает «Матч ТВ».

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Напомним, что Евгения Медведева не вошла в число фигуристок, которые будут в новом сезоне готовиться в составе сборной России к Олимпиаде в китайском Пекине в 2022 году. Сейчас она занята в ледовом шоу «Анна Каренина». Кроме того, разучивает парные элементы вместе с Александром Энбертом.

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