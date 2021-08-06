«Поживем – увидим»: Медведева назвала сроки, когда примет решение относительно своей карьеры

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева заявила, что в конце нынешнего года определится со своей дальнейшей спортивной карьерой.
«Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый сезон дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, поэтому этот мы решили пропустить. Планы касательно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживем — увидим».
Как отметила Евгения Медведева, за последние годы ее жизнь кардинально поменялась. Она выросла во многих отношениях. Сегодня ей очень нравится порой просто побыть одной. От этого она становится только гармоничнее и счастливее, сообщает «Матч ТВ».
Напомним, что Евгения Медведева не вошла в число фигуристок, которые будут в новом сезоне готовиться в составе сборной России к Олимпиаде в китайском Пекине в 2022 году. Сейчас она занята в ледовом шоу «Анна Каренина». Кроме того, разучивает парные элементы вместе с Александром Энбертом.