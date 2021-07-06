«Я ее не узнала»: Баюл назвала нелогичным обратный переход Трусовой от Плющенко к Тутберидзе

По словам олимпийской чемпионки, муж продюсера Яны Рудковской и молодая фигуристка много сделали во время совместных тренировок.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл назвала нелогичным обратный переход фигуристки Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Саша Трусова сейчас просто будет натаскивать остальных. Когда она ушла от Плющенко, я ее не узнала. Она повзрослела, они много сделали подработки в отталкивании. Лутц стал без преротейшена, она прыгала раньше с полного конька, а надо зубцом». Оксана Баюл

Как отметила Баюл, к Плющенко Трусова пришла с большим количеством травм. Двукратный олимпийский чемпион в итоге больше времени проводил с подопечной в спортзале, закачивая болячки, а не на льду. Благодаря Плющенко Трусова смогла нарастить мышцы, которые сегодня «держат» ее больные места.

Перед Олимпиадой, как думает Баюл, будет многое зависеть от методов тренировок Тутберидзе. Если они с молодой фигуристкой пойдут неправильным путем, то все болячки Трусовой вылезут наружу и об играх спортсменке придется только мечтать, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в начале мая Александра Трусова приняла решение вернуться к бывшей наставнице Этери Тутберидзе. Плющенко заявил, что у них с фигуристкой просто закончился контракт.

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