«Показалось, что голая»: Пынзарь в облегающем топе с эффектом обнаженной кожи взбудоражила публику

Дарья Пынзарь долгое время была участницей шоу «Дом-2». Здесь она действительно встретила свою любовь – Сергея Пынзаря – и родила ему двоих мальчишек. В настоящий момент знаменитая пара живет в Турции и частенько появляется в России с новым статусом ведущих масштабной телестройки. Параллельно знаменитости стараются развивать свои блоги динамичными вайнами.

Эти видео часто бывают танцевальными, поскольку Сергей Пынзарь – профессиональный танцор. Однако его жена Дарья часто привлекает внимание фолловеров вовсе не своими хореографическими данными. Блондинка очень хороша собой, имеет миловидное лицо, тонкую талию, стройные ноги и пышную грудь.

Чаще всего именно внешность, а также сексуальность Дарьи Пынзарь и обсуждаются в Сети, когда речь заходит о постах семейной пары. На этот раз ведущая решила порадовать своих почитателей танцами в облегающем топе с эффектом обнаженной кожи и тату. Нюдовый цвет сыграл шутку, и часть поклонников Даши действительно немного обманулась.

«Показалось, что голая», «Красивый прикид, будто голая», «Ох, Даша, ну до чего ты сексапильна», «Думал, кофта случайно расстегнулась», — написали люди в комментариях.

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