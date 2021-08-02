Красоту скрывать не стоит: Дарья Пынзарь вслед за Ольгой Бузовой отметилась в секси-купальнике на тесемках

Ольга Бузова в настоящий момент отдыхает в Греции. На острове Санторини звезда мечтала побывать почти всю жизнь, а когда наконец-то увидела местные красоты, не выдержала – расплакалась. Видео с этим трогательным моментом вызвало самую различную реакцию – кто-то искренне порадовался за артистку, а кто-то в очередной раз посмеялся над ней.

Не удержалась от юмористического ролика на эту тему и бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева, которая спародировала Ольгу Бузову.

Однако это не единственный момент в Греции, который привлек внимание широкой публики. Не менее обсуждаемы многочисленные фотосессии экс-звезды «Дома-2» в самых дерзких бикини. На одном из последних кадров Бузова появляется в фиолетовом купальнике, который чуть ли не полностью состоял из тесемок, удивляя некоторых фолловеров своей открытостью.

Не уступила своей бывшей коллеге по телестройке и нынешняя ведущая проекта Дарья Пынзарь, которая вслед за Ольгой Бузовой предстала в купальнике на тесемках. Бикини не смогло скрыть секси-изгибы знаменитой блондинки.

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