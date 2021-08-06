«Уровень — «Волочкова»: Пынзарь в «рваных» микрошортиках высоко задрала ногу, впечатлив поклонников

35-летняя Дарья Пынзарь для многих зрительниц «Дома-2» является примером для подражания. Она пришла на проект совсем юной девушкой и именно здесь нашла свою любовь — Сергея Пынзаря. Ребята поженились, занялись бизнесом, родили двух мальчиков и улетели жить в город своей мечты — Аланию в Турции.

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Отсюда знаменитая пара активно заполняет свои блоги фотографиями, демонстрируя беззаботную и счастливую жизнь у моря. А недавно их вновь пригласили на «Дом-2», но уже в качестве ведущих. И они с удовольствием приняли предложение канала «Ю», где теперь показывают шоу. Ну не сказка ли? Для впечатляющего количества молодых людей именно так. К тому же Дарья Пынзарь в своем возрасте сохранила внешность юной девушки и точеную фигуру.

К слову, Дарья не любит прятать свою красоту под одеждой и часто появляется в мини на публике, а микроблог с удовольствием заполняет снимками в бикини. Один из них, с разрезами впереди на трусиках, вызвал настоящий ажиотаж в Сети.

Ну а в последнем посте Пынзарь решила попробовать себя в качестве создателя вайна, высмеяв свой возраст, ну и, конечно же, блеснув отличным телом. Ведущая телестройки облачилась в модные «рваные» шортики из денима и изобразила нечто вроде короткого танца с высоко поднятой ногой. После чего упала на пол.

«Когда решила всем доказать, что и в 35 годиков ты еще дерзкая тусовщица», — подписала видео Даша.

Фолловеры отреагировали на кадр неоднозначно — кто-то восхитился юмором звезды, а кто-то просто его не понял. Многие заметили привлекательность блондинки.

«Это просто башня», «Уровень — „Волочкова“. Сейчас без задранных ног, видимо, вообще никак», «Бред какой-то», «Дашенька подняла настроение!», «Это точно, в 35 резко встал — уже в глазах темнеет», «Дашенька, какая ты красотка», «Даш, все нормально? Не ушиблась? А то стул вместе с тобой упал. А так прикольно», «Ну что-то как-то не очень», «Я так понимаю, что само падение в планы не входило? Попу отбила?», «Ржу не могу», — написали в комментариях люди.

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