«О боги!»: люди остолбенели, увидев Михееву в откровенном купальнике с прорезями впереди

Звезда отдыхает в Италии и радует подписчиков эротичными кадрами, сделанными на пляже.

Алла Михеева улетела отдыхать в Италию, где примерила не самый стандартный купальник с вырезами впереди и внушительным декольте. Публика немало была впечатлена таким откровенным нарядом народной любимицы, ведь в эфире «Вечернего Урганта» ведущая не появляется в столь раскрепощенных образах.

Личный блог Аллы, где она показала свое секси-монокини, в настоящий момент просто разрывается от различного рода комментариев. Одни фолловеры в восторге от внешнего вида Михеевой, а кто-то критикует и купальник, и фигуру звезды ТВ вместе с ним.

«Господи, какие ноги», «Так и хочется покормить девчонку… Видно, что совсем не кормят», «Уже перебинтовали», «Солнечная, лучезарная… Алла, ну слов нет, одни восторженные вздохи», «У вас купальник разорвался на животе! Аллочка, кушайте меньше», «О боги! Все въелось», «Купальник – зачет», — можно прочитать в комментариях Instagram Аллы Михеевой.

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