Уметь надо: Михеева сверкнула пятой точкой в прозрачном платье, но сделала это элегантно

Ведущая рубрики «Острый репортаж» шоу Первого канала «Вечерний Ургант» Алла Михеева улетела в Италию. Отсюда знаменитая блондинка запостила несколько симпатичных фото с легким отзвуком эротики. Однако знаменитость умеет позировать и наряжаться так, что ее секси-наряды трудно назвать вульгарными.

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Ранее мы писали о ее пляжном луке с белым купальником, который был неоднозначно воспринят фолловерами. Теперь ее белый образ с монокини и прозрачным платьем, через который можно было увидеть округлости Аллы Михеевой, прокомментировала fashion-стилист Ольга Блок специально для Teleprogramma.pro.

«Идея носить прозрачные платья на боди или микрошорты сейчас очень популярна. Однако появиться в таком виде и не выглядеть вызывающе — непростая задача, с которой Алла Михеева справилась просто блестяще! Во-первых, на отдыхе прозрачное платье на купальник давно никого не шокирует. Во-вторых, белый без рисунка выглядит элегантно. А еще звезда выбрала купальник, линии которого идеально гармонируют с кроем платья, никаких лишних частей, которые некрасиво торчат, нет. Так что берем на заметку!» — сказала Ольга Блок.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок, персональный и fashion-стилист, сооснователь Style Institute Moscow. Объясняет нюансы моды и раскладывает все по полочкам. Помогает быть в тренде и оставаться собой. Опыт работы — 15 лет.

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