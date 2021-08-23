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«Привлек внимание купальник»: Орлова в сочно-мандариновом монокини с декольте очаровала поклонников

Звезда позировала на яхте во время морской прогулки.

«Привлек внимание купальник»: Орлова в сочно-мандариновом монокини с декольте очаровала поклонников
Ольга Орлова. Фото: Globallookpress.com

Ольга Орлова запечатлелась для личного блога в сочно-мандариновом монокини с впечатляющим декольте и двойными лямками на борту белоснежной яхты во время отпуска. Это простое фото имело грандиозный успех у ее фолловеров. Многие признались, что в глаза им бросился цвет купального костюма, который неизменно притягивал взгляд.

«Максимально выборочно лайкнул, потому что привлек внимание купальник, а потом та, которая в купальнике. И уже внимание никуда больше не уходило», «Какой красивый купальник», «Ну цвет у купальника, конечно, огонь», «Шик, блеск, красота», «Вы красавица», — прокомментировали лук Ольги Орловой ее поклонники.

Отметим, что мандариновый цвет в настоящий момент в тренде. Как отмечал на шоу «Модный приговор» Первого канала Александр Васильев, этот тон идет практически всем и обладает прекрасным визуальным эффектом, освежая и омолаживая внешность.

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