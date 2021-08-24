«Красивая моя Варвина»: Бородина восхитилась близкой подругой после совместного шопинга

Экс-участница «Дома-2» Наталья Варвина отправилась за обновками, едва вернувшись в Москву из поездки по Америке.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Наталья Варвина на днях вернулась из путешествия по Америке, где побывала вместе с мужем Алексеем Михайловским.

В Москве Наталью Варвину ждала закадычная подруга по знаменитой «прачке», ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.

Вместе звезды реалити-шоу отправились на шопинг. Ксения Бородина была за рулем и возила подругу по магазинам. Затем она показала на видео в сторис микроблога Наталью Варвину, облаченную в кожаную косуху с несколькими пакетами обновок в руках.

«Даже не знаю, что сказать», — неожиданно засмущалась Наталья Варвина. «Во-первых, ты худая. Очень красивая», — сделала комплименты подруге Ксения Бородина.

Варвина начала размахивать пакетами, показывая названия брендов. Как оказалось, звезда Instagram одевается в обычных масс-маркетах. Ксении Бородиной, которая утверждает, что все ее вещи люксовых брендов, такой засвет, конечно же, ни к чему. Она попросила Наталью Варвину припрятать пакеты.

«Давай не будем рекламировать никого! – закричала Бородина. — Красивая моя Варвина».

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